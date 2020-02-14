Вирішили, що я космонавт: Дубілет про перепис населення через супутник

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що інформацію про перепис населення на окупованих територіях через супутник неправильно зрозуміли.

– Інтернетом розійшлася новина з заголовком Дубілет хоче підрахувати українців через супутник. У мережі люди постили лише заголовок, без контексту вище. Почали писати, що ми хочемо витратити на це якісь шалені бюджети, частина просто вирішила, що я якийсь космонавт, – написав Дубілет у Facebook.

Він зазначив, що з представниками ООН обговорювалися результати оцінки чисельності населення України. А вже згодом сторони перейшли до теми підрахунку населення на окупованих територіях:

– Представники ООН розповіли, що у них є досвід такої оцінки на територіях Афганістану та деяких інших гарячих точках і що вони можуть допомогти нам безкоштовно з цим проектом.

Вирішили, що треба вивчити, наскільки це можливо, – повідомив Дмитро Дубілет.

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Нагадаємо, раніше міністр Кабінету міністрів повідомив, що Кабмін і ООН обговорили питання щодо проведення перепису населення в Криму та на Донбасі за допомогою супутника.

Однак у мережі з’явилась інформація про те, що Дубілет хоче підрахувати українців через супутник.

Сам міністр зазначив, що іноді йому не вистачає досвіду, щоб не говорити те, що може розійтись неправильними заголовками.