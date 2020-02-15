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Факти / Україна

Катастрофа МАУ: п’ять країн вимагають справедливої компенсації від Ірану

Учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію.

– Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Велика Британія як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні на полях Мюнхенської конференції провели другу зустріч з метою забезпечення прогресу в роботі з реалізації рамкових умов співпраці з Іраном, – повідомляє МЗС України.

Міністри закликали Іран завершити ретельне і прозоре кримінальне розслідування збиття літака.

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Крім того, група також обговорила необхідність покращення авіаційної безпеки та авіаперельотів над зонами конфліктів та в прилеглих до них районах.

Раніше Вадим Пристайко заявив, що чорні скриньки МАУ можна розшифрувати у Франції, але за участю України.

ФОТО: МЗС 

Джерело: МЗС

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