Катастрофа МАУ: п’ять країн вимагають справедливої компенсації від Ірану

Учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ в Ірані вимагають виплатити своєчасну і справедливу компенсацію.
– Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Велика Британія як учасники Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака рейсу PS752 сьогодні на полях Мюнхенської конференції провели другу зустріч з метою забезпечення прогресу в роботі з реалізації рамкових умов співпраці з Іраном, – повідомляє МЗС України.
Міністри закликали Іран завершити ретельне і прозоре кримінальне розслідування збиття літака.
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Крім того, група також обговорила необхідність покращення авіаційної безпеки та авіаперельотів над зонами конфліктів та в прилеглих до них районах.
Раніше Вадим Пристайко заявив, що чорні скриньки МАУ можна розшифрувати у Франції, але за участю України.
ФОТО: МЗС