Зеленський назвав кількість полонених українців у бойовиків

У полоні бойовиків залишаються понад 200 українців, ще 100 утримують в Криму і РФ. Про заявив Володимир Зеленський під час свого виступу в Мюнхені.

Зеленський підкреслив, що українська сторона не зупиниться в роботі над звільненням всіх утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, і на території Росії.

– Особливу увагу я хочу приділити дуже важливій ​​події гуманітарного характеру. Йдеться про взаємне звільнення утримуваних осіб. Це вже другий позитивний приклад за останні півроку. І цю тенденцію варто продовжувати заради певної мети – звільнення за формулою всіх на всіх, – сказав він.

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Зеленський заявив, що українська влада не зупиниться, поки українців досі тримають в нелюдських умовах на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу та утримують в Криму і на території Російської Федерації.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.