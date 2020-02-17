200 тис. нових легальних робочих місць: Гончарук назвав мету на 2020

Уряд планує в 2020 році створити 200 тис. нових легальних робочих місць і скоротити пошук роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців, заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

– За 5 років – 1 млн робочих місць, – додав він.

За його даними, зараз кожен п’ятий українець працює неофіційно.

– Найчастіше – в сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрської діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем, – зазначив глава уряду.

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Гончарук також розповів про перші результати виведення з тіні ринку праці.

– Тільки за два тижні в січні цього року в ДПС надійшло 107,1 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівників. Загальна динаміка працевлаштування в сферах, де проводилася інформаційна кампанія, зросла в порівнянні з січнем 2019 року на 25,8%, – зазначив він.

На наступному етапі інспектори з 10 до 21 лютого перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих чотирьох і більше осіб.

Факти ICTV раніше писали про те, що зміниться у новому Трудовому кодексі.