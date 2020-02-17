ФСБ задержала в Крыму участника добровольческого батальона

Федеральная служба безопасности РФ задержала в аннексированном Крыму участника крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана.

В пресс-службе ведомства сообщили, что подозреваемый в августе 2016 года выехал на территорию Украины, где вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым батальона.

В ФСБ утверждают, что впоследствии мужчина вернулся в Крым, но не сдался правоохранителям, а “продолжил преступную деятельность по участию в батальоне”.

Фото: Скриншот из видео

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Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ – участие в деятельности незаконных вооруженных формирований, действующих на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ.

К слову, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что сейчас 116 украинцев незаконно содержатся на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

Ранее Факты ICTV писали, что “суд” в Крыму арестовал четырех украинских рыбаков.