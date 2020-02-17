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Факти / Україна

ФСБ затримала у Криму учасника добровольчого батальйону

Федеральна служба безпеки РФ затримала в анексованому Криму учасника кримськотатарського добровольчого батальйону імені Номана Челебіджихана.

У прес-службі відомства повідомили, що підозрюваний у серпні 2016 року виїхав на територію України, де вступив до лав очолюваного Ленуром Іслямовим батальйону.

У ФСБ стверджують, що згодом чоловік повернувся в Крим, але не здався правоохоронцям, а “продовжив злочинну діяльність щодо участі в батальйоні”.

Фото: Скріншот з відео 

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Кримінальну справу щодо затриманого порушили за ч. 2 ст. 208 КК РФ – участь у діяльності незаконних збройних формувань, які діють на території іноземної держави з метою, що суперечать інтересам РФ.

До слова, кримськотатарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана в Росії вважається незаконним збройним формуванням.

Раныше Факти ICTV писали, що “суд” у Криму заарештував чотирьох українських рибалок.

Джерело: Интерфакс

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