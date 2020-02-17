Голос предлагает присоединиться к плану деоккупации Крыма и Донбасса

Заместитель председателя фракции Голос Ярослав Железняк на согласительном совете парламента представил план деоккупации Донбасса и Крыма.

– На конференции в Мюнхене звучало много неприемлемых для Украины вещей. Наша фракция подготовила свой план по решению вопросов возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Мы его будем представлять в ближайшее время – и приглашаем всех к участию, – подчеркнул Железняк.

Депутат от Евросолидарности Ирина Геращенко заявила, что на Мюнхенской конференции по безопасности произошла международная провокация: 12 шагов реабилитации Путина.

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Представитель Батькивщины Сергей Власенко назвал антиукраинским план, который обсуждали в Мюнхене 14 февраля.

Как сообщалось, ранее на сайте Мюнхенской конференции по безопасности появился план из 12 шагов для усиления безопасности в Украине, а также в евроатлантическом регионе.