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Факти / Україна / Політика

Голос пропонує долучитися до плану деокупації Криму та Донбасу

Заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк на погоджувальній  раді парламенту представив план деокупації Донбасу та Криму.

– На конференції в Мюнхені звучало багато неприйнятних для України речей. Наша фракція підготувала свій план щодо вирішення питань повернення окупованих територій Криму й Донбасу. Ми його будем представляти у найближчий час – і запрошуємо всіх до участі, – наголосив Железняк.

Депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції відбулася міжнародна провокація: 12 кроків реабілітації Путіна.

Читайте: Війна не в Україні, а в Європі: Зеленський виступив на конференції у Мюнхені

Представник Батьківщини Сергій Власенко назвав антиукраїнським план, який обговорювали в Мюнхені 14 лютого.

Як повідомлялося, раніше на сайті Мюнхенської конференції з безпеки з’явився план із 12 кроків для посилення безпеки в Україні, а також в євроатлантичному регіоні.

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