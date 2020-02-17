Голос пропонує долучитися до плану деокупації Криму та Донбасу
Заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк на погоджувальній раді парламенту представив план деокупації Донбасу та Криму.
– На конференції в Мюнхені звучало багато неприйнятних для України речей. Наша фракція підготувала свій план щодо вирішення питань повернення окупованих територій Криму й Донбасу. Ми його будем представляти у найближчий час – і запрошуємо всіх до участі, – наголосив Железняк.
Депутат від Євросолідарності Ірина Геращенко заявила, що на Мюнхенській безпековій конференції відбулася міжнародна провокація: 12 кроків реабілітації Путіна.