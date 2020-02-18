Империал Тобакко будет оспаривать решение о штрафе АМКУ в суде

Империал Тобакко подала иск в хозяйственный суд города Киева для обжалования решения АМКУ о штрафе в 460 млн грн. 20 января уже состоялось первое подготовительное заседание – главная судья по делу ознакомилась с процессуальными ходатайствами сторон и предоставила сторонам время на подготовку доказательств и обоснование правовых позиций.

Следующее заседание запланировано на начало марта. Все обвинения в адрес компании являются необоснованными, поскольку нарушений со стороны Империал Тобакко не происходило – производитель строго придерживается действующего законодательства. Об этом заявил в интервью Растислав Чернак – генеральный директор Империал Тобакко.

В компании считают, что именно АМКУ еще в 2010 году допустил ситуацию, за которую сейчас пытается оштрафовать Империал Тобакко, поскольку во времена президентства Виктора Януковича именно АМКУ выдал многочисленные разрешения в пользу компании Мегаполис Украина (переименованной впоследствии в Тедис Украина).

По словам Растислава Чернака, Империал Тобакко не инициировала прекращение договорных отношений ни с одним дистрибьютором. Компания не могла повлиять на эту ситуацию, ее мнением относительно возможных последствий монополизации рынка дистрибуции в 2010 году ни АМКУ, ни какие-либо другие органы власти не интересовались.

– Такую ​​кардинальную смену структуры рынка дистрибуции табачных изделий мы должны были принять как данность – так как с точки зрения закона вся перестройка рынка была подтверждена разрешениями АМКУ. Именно АМКУ фактически пытается переложить ответственность за свои же действия на нас как на производителя, обвиняя в сговоре с другими компаниями. При этом не подтверждает свои обвинения никакими доказательствами или аргументированным экономическим анализом. Тот факт, что жесткая конкуренция между производителями вылилась в ценовую войну в 2016 году и существенное снижение доли рынка Империал Тобакко, был АМКУ полностью проигнорирован (странный какой-то заговор получается, если мы, наоборот, снизили цены и потеряли долю рынка). Сейчас наша юридическая команда очень активно работает над подготовкой к следующим судебным слушаниям, – заявил генеральный директор Империал Тобакко Растислав Чернак.

По его словам, сейчас на табачном рынке уже нет монополии, хотя доля Тедис Украина является достаточно высокой, на уровне 62-64%.

– Я могу говорить только за свою компанию. Кроме Тедис, Империал Тобакко сейчас работает еще с 20 прямыми покупателями. Ко всем партнерам у нас равное, объективное отношение. Мы делаем все, чтобы добиться максимально конкурентного рынка дистрибуции сигарет в Украину, – пояснил руководитель Империал Тобакко.

В прошлом году доля Империал Тобакко на табачном рынке Украины составила 12,6%. Компания произвела в 2019 году около 10,1 млрд штук сигарет, из которых на внутреннем рынке реализовано 6,4 млрд сигарет (это на 24,5% ниже чем в 2018 году). Около 3,7 млрд сигарет – реализовано на экспорт. Империал Тобакко в 2019 году поставляла продукцию на более чем 20 рынков, крупнейшим из которых является Саудовская Аравия.

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– Без экспорта стоял бы вопрос – выживет ли вообще фабрика, поскольку ее мощности оцениваются в 35 млрд штук сигарет в год, фабрика работает на треть мощности, – рассказал Растислав Чернак.

В прошлом году в Украине вообще было произведено 51 млрд штук сигарет, это на 15% меньше по сравнению с 2018 годом. Причина падения – повышение акцизов, рост нелегальной торговли сигаретами и рабочая миграция (соответственно, снижение количества потребителей).

– Если темпы роста акцизного налога не замедлятся и будет введена фиксированная торговая наценка, то в 2020 году легальный рынок сигарет сократится минимум до 43 млрд сигарет. А уровень нелегальной торговли вырастет до 20%, – заявил в интервью Растислав Чернак – генеральный директор Империал Тобакко.

Напомним, Минфин и МВД усилят борьбу с нелегальным рынком табачных изделий, в том числе с контрабандой сигарет и с уклонением от уплаты 5% акцизного сбора при продаже сигарет на внутреннем рынке.