Імперіал Тобакко оскаржуватиме рішення про штраф АМКУ в суді

Компанія Імперіал Тобакко подала позов до господарського суду міста Києва для оскарження рішення АМКУ про штраф у розмірі 460 млн грн. 20 січня вже відбулося перше підготовче засідання – головна суддя у справі ознайомилась з процесуальними клопотаннями сторін та надала сторонам час на підготовку доказів і обґрунтування правових позицій.

Наступне засідання заплановане на початок березня. Всі звинувачення на адресу компанії є необґрунтованими, бо порушень з боку Імперіал Тобакко не було – виробник суворо дотримується чинного законодавства. Про це заявив в інтерв’ю генеральний директор Імперіал Тобакко Растіслав Чернак.

В компанії вважають, що саме АМКУ ще у 2010 році допустив ситуацію, за яку зараз намагається оштрафувати Імперіал Тобакко, бо за часів президентства Віктора Януковича саме АМКУ видав численні дозволи на користь компанії Мегаполіс Україна (перейменованої згодом в Тедіс Україна).

За словами Растіслава Чернака, Імперіал Тобакко не ініціювала припинення договірних відносин із жодним дистриб’ютором. Компанія не могла вплинути на цю ситуацію, її думки стосовно можливих наслідків монополізації ринку дистрибуції в 2010 році ні АМКУ, ні будь-які інші органи влади не запитували.

– Таку кардинальну зміну структури ринку дистрибуції тютюнових виробів ми мали прийняти як даність, оскільки з точки зору закону вся перебудова ринку була підтверджена дозволами АМКУ. Саме АМКУ фактично намагається перекласти відповідальність за свої ж дії на нас як на виробника, звинувачуючи у змові з іншими компаніями. При цьому не підтверджує свої звинувачення жодними доказами чи аргументованим економічним аналізом. Той факт, що жорстка конкуренція між виробниками вилилась у цінову війну в 2016 році і суттєве зниження частки ринку Імперіал Тобакко, був цілковито проігнорованим АМКУ (дивна якась змова виходить, якщо ми, навпаки, знизили ціни і втратили частку ринку). Зараз наша юридична команда дуже активно працює над підготовкою до наступних судових слухань, – заявив Растіслав Чернак – генеральний директор Імперіал Тобакко.

За його словами, зараз на тютюновому ринку вже немає монополії, хоча частка Тедіс Україна є досить високою, на рівні 62-64%.

– Я можу говорити лише за свою компанію. Окрім Тедіс, Імперіал Тобакко зараз працює ще з 20 прямими покупцями. До всіх партнерів у нас рівне, об’єктивне ставлення. Ми робимо все, щоб досягнути максимально конкурентного ринку дистрибуції сигарет в Україні, – пояснив керівник Імперіал Тобакко.

Минулого року частка Імперіал Тобакко на тютюновому ринку України склала 12,6%. Компанія виробила за 2019 рік близько 10,1 млрд штук сигарет, з яких на внутрішньому ринку реалізовано 6,4 млрд сигарет (це на 24,5% нижче ніж у 2018 році). Близько 3,7 млрд сигарет – реалізовано на експорт.

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– Імперіал Тобакко в 2019 році постачала продукцію на понад 20 ринків, найбільшим з яких є Саудівська Аравія. Без експорту було б питання – чи виживе взагалі фабрика, бо її потужності оцінюються в 35 млрд штук сигарет на рік, фабрика працює на третину потужності, – розповів Растіслав Чернак.

Минулого року в Україні взагалі було виготовлено 51 млрд штук сигарет, це на 15% менше, порівняно з 2018 роком. Причина падіння – підвищення акцизів, зростання нелегальної торгівлі сигаретами та робоча міграція (відповідно, зниження кількості споживачів).

– Якщо темпи підвищення акцизного податку не сповільняться та буде введена фіксована торгівельна націнка, то у 2020 році легальний ринок сигарет скоротиться мінімум до 43 млрд сигарет. А рівень нелегальної торгівлі виросте до 20%, – підкреслив в інтерв’ю Растіслав Чернак – генеральний директор Імперіал Тобакко.

Нагадаємо, Мінфін і МВС посилять боротьбу з нелегальним ринком тютюнових виробів, зокрема з контрабандою сигарет і з ухиленням від сплати 5% акцизного збору під час продажу сигарет на внутрішньому ринку.