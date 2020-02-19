Протесты в Киеве - против чего митингуют люди

Под зданием Офиса президента в Киеве проходит митинг против изменения законодательства о фискализации ФЛП.

Активисты держат флаги Украины, политических партий Свобода и Европейская Солидарность и других организаций.

Митингующие требуют встречи с президентом Владимиром Зеленским. Сейчас они планируют пойти под здание Кабинета министров и здание комитетов.

Также на митинг вышли журналисты, протестующие против принятия законопроекта о медиа и дезинформации.

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Возле здания Кабмина протестует примерно 2 тыс. человек. Присутствующие вышли на проезжую часть дороги на улице Грушевского и перекрыли движение транспорта.

Участники акции требуют прекратить давление силовых органов на Укрлендфарминг и уволить Сытника, который, по их словам, из личных побуждений пытается уничтожить предприятие, которое платит миллиардные налоги и дает работу примерно 27 тыс. человек.

Вследствие акций некоторые отрезки центральных улиц стали в пробках и тянучках. В частности затруднено движение на Крещатике в сторону улицы Грушевского. Есть тянучка на Прорезной, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Николая Лысенко.

Напомним, депутаты проголосовали за поправку к законопроекту №1210, которая предусматривает повышение лимитов для ФЛП первой, второй и третьей группы до 1, 5 и 7 млн ​​грн в год соответственно