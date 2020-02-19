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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Налог на карточные переводы в Украине не вводят – Государственная налоговая служба

Информацию о введении нового налога на денежные переводы с одной банковской карты на другую, которую накануне распространили в СМИ, опровергли.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, никаких новых налогов в Украине не вводят.

– Информация о том, что вводится новый налог и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, – сообщили в пресс-службе ГНС.

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В Государственной налоговой службе напомнили, что информацию о банковских счетах обычных лиц могут предоставлять только в случаях запроса ГНС ​​и по решению суда.

ГНС может узнать номер счета физического лица, а для раскрытия более подробной информации ей придется обратиться в суд.

К слову, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, который вводит налог для соцсетей и онлайн-сервисов вроде Netflix.

Источник: Державна податкова служба України

Фото: Dreamstime

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