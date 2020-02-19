Податок на карткові перекази в Україні не вводять – Державна податкова служба

Інформацію про введення нового податку на грошові перекази з однієї банківської картки на іншу, яку напередодні поширили у ЗМІ, спростували.

Як повідомили у Державній податковій службі, жодних нових податків в Україні не вводять.

– Інформація про те, що вводиться новий податок і тепер будуть оподатковуватися всі кошти, які надходять на приватні картки, не відповідає дійсності. Оподаткування здійснюватиметься виключно у випадках, передбачених чинним законодавством, – повідомили у прес-службі ДПС.

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У Державній податковій службі нагадали, що інформацію про банківські рахунки звичайних осіб можуть надавати лише у випадках запиту ДПС та за рішенням суду.

ДПС може дізнатися лише номер рахунку фізичної особи, а для розкриття більш детальної інформації їй доведеться звернутися до суду.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували проект закону, який вводить податок для соцмереж та онлайн-сервісів на кшталт Netflix.

Джерело: Державна податкова служба України