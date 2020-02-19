В Кабмине обнаружили “удивительную” схему на 369 млн грн – Дубилет

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет подал заявление в НАБУ на организаторов схемы, которые получили финансирование от государства в размере 20 млн грн и в будущем рассчитывали получить на компанию в Гонконге от 369 млн грн.

По словам Дубилета, он с Минфином, Минэкономики и другими органами работает над электронной акцизной маркой.

– Мы вышли на элегантное решение, которое позволит запустить систему без значительных инвестиций как со стороны бизнеса, так и со стороны государства, – сказал Дубилет.

Сначала планировалось запустить эту систему на алкоголь, а потом – для лекарств и некоторых других групп товаров.

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Дмитрий Дубилет отметил, что ранее Ассоциация производителей лекарств договорилась с государством о совместной борьбе с подделками. На разработку софта компании, входящие в Ассоциацию, потратили около $1 млн.

Однако неожиданно государство сообщило Асоциации, что разработанный софт все-таки не нужен и вместо этого будет разрабатываться софт с блокчейном.

– Запускается инвестиционный конкурс, в котором побеждает компания из Гонконга. Компания утверждает, что разработает софт по 369 млн грн и собирается вернуть себе эти деньги через лицензионные платежи от участников рынка (вот это компании, которые уже потратили $ 1 млн на создание софта, наверное, удивились!), – добавил Дубилет.

Также министр отметил, что в Украине было создано ООО, совладельцем которой стала эта компания из Гонконга, которая получила от государства 20 млн грн финансирования.

– В этой истории еще много интересных аспектов. Например, один из членов комиссии, принимал инвестиционное решение, является близким родственником политика с предыдущего правительства, которого СМИ обвиняют в очень похожей схеме в другой области. Интересно здесь все в Кабмине. Что ни день, то новое открытие! – сказал Дубилет.

Ранее Факты ICTV писали, что по словам Дубилета, в Украине зарплатного рабства не будет уже в мае.

Источник: Dubilet