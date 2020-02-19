У Кабміні знайшли “дивовижну” схему на 369 млн грн – Дубілет

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет подав заяву в НАБУ на організаторів схеми, які отримали фінансування від держави в розмірі 20 млн грн і в майбутньому розраховували отримати на компанію в Гонконзі від 369 млн грн.

За словами Дубілета, він з Мінфіном, Мінекономіки та іншими органами працює над електронною акцизною маркою.

– Ми вийшли на елегантне рішення, яке дозволить запустити систему без значних інвестицій як з боку бізнесу, так і з боку держави, – сказав Дубілет.

Спочатку планувалося запустити цю систему на алкоголь, а потім – для ліків і деяких інших груп товарів.

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Дмитро Дубілет зазначив, що раніше Асоціація виробників ліків домовилася з державою про спільну боротьбу з підробками. На розробку софта компанії, що входять в Асоціацію, витратили близько $ 1 млн.

Однак несподівано держава повідомило Асоціації, що розроблений софт все-таки не потрібен і замість цього буде розроблятися софт з блокчейном.

– Запускається інвестиційний конкурс, в якому перемагає компанія з Гонконгу. Компанія стверджує, що розробить софт за 369 млн грн і збирається повернути собі ці гроші через ліцензійні платежі від учасників ринку (ось це компанії, які вже витратили $ 1 млн на створення софта, напевно, здивувалися!), – додав Дубілет.

Також міністр зазначив, що в Україні було створено ТОВ, співвласником якої стала ця компанія з Гонконгу, яка отримала від держави 20 млн грн фінансування.

– У цій історії ще багато цікавих аспектів. Наприклад, один з членів комісії, брав інвестиційне рішення, є близьким родичем політика з попереднього уряду, якого ЗМІ звинувачують в дуже схожою схемою в іншій області. Цікаво тут все в Кабміні. Що не день, то нове відкриття! – сказав Дубілет.

Раніше Факти ICTV писали, що за словами Дубілета, в Україні зарплатного рабства не буде вже в травні.

Джерело: Dubilet