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Факты / Украина

От 570 до 4 120 грн каждому: Кабмин выделил средства на выплаты ветеранам

Правительство выделило 1 млрд 354 млн грн на осуществление выплат ветеранам и жертвам нацистских преследований.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

– Более 1 млн ветеранов и жертв нацистских преследований получат денежную помощь от государства. Каждый человек получит от 570 грн до 4 120 грн.

Это в среднем на 7% больше, чем в прошлом году.

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Также он напомнил, что на прошлой неделе на заседании правительства приняли решение, которое позволит добровольцам, которые принимали непосредственное участие в АТО, получить статус участника боевых действий.

Ранее Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц сообщило, что в Украине введут бесплатные медосмотры для ветеранов с 1 апреля.

Источник: Алексей Гончарук 

Фото: НБУ

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