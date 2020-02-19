Від 570 до 4 120 грн кожному: Кабмін виділив кошти на виплати ветеранам

Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення виплат ветеранам та жертвам нацистських переслідувань.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Кожна людина отримає від 570 грн до 4 120 грн. Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року.

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Також він нагадав, що минулого тижня на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволить добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій.

Раніше Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що в Україні введуть безкоштовні медогляди для ветеранів з 1 квітня.

Джерело: Олексій Гончарук