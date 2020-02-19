PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Від 570 до 4 120 грн кожному: Кабмін виділив кошти на виплати ветеранам

Уряд виділив 1 млрд 354 млн грн на здійснення виплат ветеранам та жертвам нацистських переслідувань.

Про це заявив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

– Понад 1 млн ветеранів та жертв нацистських переслідувань отримають грошову допомогу від держави. Кожна людина отримає від 570 грн до 4 120 грн.

Це в середньому на 7% більше, ніж було минулого року.

Читайте: Пільговий проїзд: ветерани отримають електронну картку

Також він нагадав, що минулого тижня на засіданні уряду ухвалили рішення, яке дозволить добровольцям, які брали безпосередню участь в АТО, отримати статус учасника бойових дій.

Раніше Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомило, що в Україні введуть безкоштовні медогляди для ветеранів з 1 квітня.

Джерело: Олексій Гончарук 

Фото: НБУ

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка