PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Отчет правительства и ситуация с коронавирусом: повестка дня Рады на 21 февраля

21 февраля депутаты Верховной Рады заслушают отчет правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров. Председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий расскажет о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса.

В первом чтении рассмотрят:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц.
  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений.
  • Проект закона о внесении изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.
  • Проект закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

Читайте: Рада рассмотрит отчет Кабмина и заслушает Скалецкую 21 февраля – Разумков

 

Во втором чтении на рассмотрение нардепов предложены:

  • Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками (повторное второе чтение).
  • Проект закона о сельскохозяйственной кооперации.
  • Проект закона о внесении изменений в закон Украины О научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений).

Ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады IX созыва.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка