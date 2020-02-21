21 лютого депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів. Голова комітету Верховної Ради зі здоров’я нації Михайло Радуцький розповість про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

У першому читанні розглянуть:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін.

Проект закону про внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.

Проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.

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У другому читанні на розгляд нардепів запропоновані:

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (повторне друге читання).

Проект закону про сільськогосподарську кооперацію.

Проект закону про внесення змін до закону України Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень).

Раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання.