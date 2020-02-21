21 лютого депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів. Голова комітету Верховної Ради зі здоров’я нації Михайло Радуцький розповість про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.
У першому читанні розглянуть:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб.
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін.
- Проект закону про внесення змін до закону України Про Національну поліцію щодо удосконалення діяльності закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.
- Проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України.
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У другому читанні на розгляд нардепів запропоновані:
- Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення порядку передачі в оренду водних об’єктів у комплексі з земельними ділянками (повторне друге читання).
- Проект закону про сільськогосподарську кооперацію.
- Проект закону про внесення змін до закону України Про наукову і науково-технічну діяльність (щодо уточнення деяких положень).
Раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради IX скликання.