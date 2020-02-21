Ми вас не залишимо! Зеленський подзвонив українці, яку не випустили з Ухані через собаку

Президент України Володимир Зеленський подзвонив українці Анастасії Зінченко, яку відмовилися евакуювати з китайського міста Ухань через собаку.

Дівчина опублікувала запис розмови на своїй сторінці в Instagram.

– Мені подзвонив президент України Володимир Зеленський. Підбадьорив мене і пообіцяв допомогти у вирішенні моєї проблеми, – написала вона.

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Глава держави пообіцяв знайти спосіб повернути дівчину в Україну.

– Ми вас там не залишимо. Хотів особисто зателефонувати, тому що для мене це дуже важливо. Ми обов’язково знайдемо засоби і спосіб. Я тільки дізнався недавно про цю проблему, про те, що вони побоялися чомусь брати собаку на борт. Ну, можна зрозуміти – всі трошки нервують, – сказав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) 20 Фев 2020 в 9:15 PST



Нагадаємо, Зінченко відмовили в евакуації 20 лютого з Китаю в Україну через собаку. Українські дипломати з посольства в Китаї зробили все можливе, але їм не вдалося домогтися внесення її імені в списки.

Посольство кілька разів зверталося до держорганів Китаю, але через карантинні заходи китайська влада не дала згоди на евакуацію собаки українки.