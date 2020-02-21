Протести у Нових Санжарах є наслідком інформаційної війни – Гончарук

Протести у Нових Санжарах є наслідками інформаційної війни в Україні.

Таку думку висловив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час звіту уряду.

– Ті події, які вчора відбувалися, є наслідком інформаційної війни, яка продовжується щодо нашої країни і зсередини, і ззовні, – зазначив Гончарук.

Також він додав, що передбачає продовження провокацій.

– Інформаційне поле продовжуватимуть розкачувати, аби створити паніку та зневірити населення, посіяти недовіру.

За словами Гончарука, що уряд, президент і його команда, а також парламент зробили все залежне від них.

– Ми готові реагувати на виклики. Немає жодних підстав для паніки, – заявив прем’єр.

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Крім того, він розповів, що минулого тижня їздив у Полтавську область, щоб подивитися, як працює медична система, і вважає, що там один з найкращих рівнів.

– Тому не випадково нами був обраний цей об’єкт, – пояснив Гончарук.

Він наголосив, що ситуація під контролем.

– Ми очікуємо, що можуть бути, звичайно, провокації, маніпуляції, але ми до цього готові, – зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, масові протести у Нових Санжарах розпочалися 20 лютого, коли туди прибули евакуйовані з Китаю українці та громадяни інших країн.