В рамках нового обмена Украина планирует вернуть около 200 человек – Пристайко

Сейчас идет подготовка к новому обмену, в рамках которого Россия может отпустить около 200 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, это станет завершением процесса обмена по принципу всех на всех.

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Напомним, ранее глава МИД отметил, что Украина работает над новой редакцией Минских договоренностей. По его словам, со временем разработают новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов.

Вадим Пристайко также напомнил, что выборы на временно оккупированных территориях нельзя будет проводить без украинского контроля над украинско-российской границей.

Ранее министр сообщил, что Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте.