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Факты / Украина / Общество

Украина надеется договориться об обмене в феврале-марте – Пристайко

Договоренность об очередном обмене удерживаемыми лицами в Донбассе можно будет заключить в течение месяца или двух.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции для иностранной прессы в Риме.

– Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что можем завершить переговоры в этом или следующем месяце, – сказал глава МИД.

Читайте: Украина готовит новые списки для обмена пленными – ОП

Ранее Владимир Зеленский заявил, что дату обмена содержащимися объявят в ближайшее время.

Напомним, в результате последнего обмена, который состоялся 29 декабря между Украиной и “ЛДНР” в Киев вернулся 81 человек.

Источник: Зеркало недели

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