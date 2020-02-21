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Факти / Україна

У межах нового обміну Україна планує повернути близько 200 людей – Пристайко

Наразі триває підготовка до нового обміну, в межах якого Росія може відпустити близько 200 людей.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.

За його словами, це стане завершенням процесу обміну за принципом всіх на всіх.

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Нагадаємо, раніше глава МЗС зазначив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей. За його словами, з часом розроблять новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.

Вадим Пристайко також нагадав, що вибори на тимчасово окупованих територіях не можна буде проводити без українського контролю над українсько-російським кордоном.

Раніше міністр повідомив, що Україна сподівається домовитися про обмін у лютому-березні.

Джерело: Голос Америки

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