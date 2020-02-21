У межах нового обміну Україна планує повернути близько 200 людей – Пристайко

Наразі триває підготовка до нового обміну, в межах якого Росія може відпустити близько 200 людей.
Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко.
За його словами, це стане завершенням процесу обміну за принципом всіх на всіх.
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Нагадаємо, раніше глава МЗС зазначив, що Україна працює над новою редакцією Мінських домовленостей. За його словами, з часом розроблять новий документ, який буде простіше виконати і досягти результатів.
Вадим Пристайко також нагадав, що вибори на тимчасово окупованих територіях не можна буде проводити без українського контролю над українсько-російським кордоном.
Раніше міністр повідомив, що Україна сподівається домовитися про обмін у лютому-березні.
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