21 февраля депутаты Верховной Рады заслушают отчет правительства о результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров.

Кроме того, председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий расскажет о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса.

В первом чтении депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц.

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Во втором чтении нардепы рассмотрят проект закона о сельскохозяйственной кооперации и проект закона о внесении изменений в закон Украины О научной и научно-технической деятельности.





К слову, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва началась 4 февраля и продлится до 17 июля.