21 лютого депутати Верховної Ради заслухають звіт уряду про результати виконання Програми діяльності Кабінету міністрів.

Крім того, голова комітету Верховної Ради зі здоров’я нації Михайло Радуцький розповість про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу.

У першому читанні депутати планують розглянути внесення змін до Кодексу законів про працю України і проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження спільної роботи близьких осіб.

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У другому читанні нардепи розглянуть проект закону про сільськогосподарську кооперацію і проект закону про внесення змін до закону України Про наукову і науково-технічну діяльність.





До слова, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання розпочалася 4 лютого і триватиме до 17 липня.