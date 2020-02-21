21 февраля депутаты Верховной Рады заслушают отчет правительства о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров. Председатель комитета Верховной Рады по здоровью нации Михаил Радуцкий расскажет о мерах, принимаемых для недопущения занесения и распространения в Украине коронавируса.

В первом чтении рассмотрят:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения совместной работы близких лиц.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования процедуры внесения изменений.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О Национальной полиции по совершенствованию деятельности учреждений высшего образования со специфическими условиями обучения.

Проект закона о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины.

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Во втором чтении на рассмотрение нардепов предложены:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно уточнения порядка предоставления в аренду водных объектов в комплексе с земельными участками (повторное второе чтение).

Проект закона о сельскохозяйственной кооперации.

Проект закона о внесении изменений в закон Украины О научной и научно-технической деятельности (относительно уточнения некоторых положений).

Ранее Факты ICTV публиковали календарь работы Верховной Рады IX созыва.