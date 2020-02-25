Прогрессивная шкала и депозиты: в Раде предлагают изменить Налоговый кодекс

Группа народных депутатов из фракции Слуга народа предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, которые коснутся процента налога и НДФЛ для депозитов.

Так, законопроектом №3076 в Украине предлагают установить прогрессивную шкалу налога, которая поделена на градации от 15% до 27%. Сейчас же в Украине все платят 18% налога.

При этом от налогообложения будут освобождены все граждане, которые получают минимальную заработную плату. Также возможность вычесть налог от минималки будет у тех, кто получает от одного до 15 размеров минимальной заработной платы.

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Предлагается следующая шкала налога:

от одного до пяти размеров МЗП – 15% (с необлагаемым минимумом);

от пяти до 15 размеров МЗП – 18% (с необлагаемым минимумом);

от 15 до 50 размеров МЗП – 21%;

от 50 до 200 размеров МЗП – 24%;

больше 200 размеров МЗП – 27%.

Также народные депутаты предлагают отменить подоходный налог и военный сбор для доходов по депозитам.

Таким образом они хотят привлечь больше денег в банковскую систему страны.

К слову, 16 февраля на заседании Верховной Рады народные депутаты поддержали проект закона, который увеличивает объем дохода предпринимателей на упрощенной системе налогообложения.