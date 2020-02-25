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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Прогресивна шкала і депозити: в Раді пропонують змінити Податковий кодекс

Група народних депутатів з фракції Слуга народу пропонує внести зміни до Податкового кодексу, які вплинуть на відсоток податку та ПДФО для депозитів.

Так, законопроектом №3076 в Україні пропонують встановити прогресивну шкалу податку, яка поділена на градації від 15% до 27%. Наразі в Україні всі платять 18% податку.

Від оподаткування будуть звільнені всі громадяни, які отримують мінімальну заробітну плату. Також можливість відняти податок від мінімалки буде у тих, хто отримує від одного до 15 розмірів мінімальної заробітної плати.

Читайте: Податок на карткові перекази в Україні не вводять – Державна податкова служба

Пропонується така шкала податку:

  • від одного до п’яти розмірів МЗП – 15% (з неоподатковуваним мінімумом);
  • від п’яти до 15 розмірів МЗП – 18% (з неоподатковуваним мінімумом);
  • від 15 до 50 розмірів МЗП – 21%;
  • від 50 до 200 розмірів МЗП – 24%;
  • більше 200 розмірів  МЗП- 27%.

Також народні депутати пропонують скасувати прибутковий податок і військовий збір для доходів за депозитами.

Таким чином вони хочуть привернути більше грошей в банківську систему країни.

До слова, 16 лютого на засіданні Верховної Ради народні депутати підтримали проект закону, який збільшує обсяг доходу підприємців на спрощеній системі оподаткування.

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