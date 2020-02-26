26 февраля Укрпочта возобновила доставку посылок в Китай.

Теперь со стороны Национальной почты Китая нет никаких запретов по отправлениям. Поспособствовало этому Посольство КНР в Украине.

Посылки в Украину из Китая продолжают доставлять в обычном режиме.

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– Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, осуществляющие доставку в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты с территории Китая, – отметили в пресс-релизе на сайте Укрпочты.

В компании добавили, что значительное сокращение авиарейсов в свою очередь увеличивает сроки доставки отправлений, и призвали планировать их заранее.

– ВОЗ не вводила никаких запретов для перемещения товаров через границы из-за вспышки коронавируса в Китае. Никаких доказательств, свидетельствующих о риске распространения коронавируса через товары, зафиксировано не было, – заверили в пресс-релизе.

Укрпочта поддерживает постоянную связь с Минздравом Украины и партнерами в Китае.

Напомним, 12 февраля в связи со вспышкой коронавируса Укрпочта приостановила отправку посылок в Китай.