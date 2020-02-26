26 лютого Укрпошта відновила доставку посилок до Китаю.
Відтепер з боку Національної пошти Китаю немає жодних заборон щодо відправлень. Посприяло цьому Посольство КНР в Україні.
Посилки до України з Китаю продовжують доставляти у звичному режимі.
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– Національна пошта Китаю та інші логістичні партнери, що здійснюють доставку до України, не мають жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на вивіз пошти з території Китаю, – зауважили у прес-релізі на сайті Укрпошти.
У компанії додали, що значне скорочення авіарейсів у свою чергу збільшує терміни доставки відправлень, і закликали планувати їх наперед.
– ВООЗ не вводила ніяких заборон для переміщення товарів через кордони через спалах коронавірусу в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, зафіксовано не було, – запевнили у прес-релізі.
Укрпошта перебуває на постійному зв’язку із МОЗ України та партнерами в Китаї.
Нагадаємо, 12 лютого у зв’язку зі спалахом коронавірусу Укрпошта призупинила відправку посилок до Китаю.