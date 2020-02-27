На Чернігівщині фермер, який розорав пам’ятки археології, заплатив 300 тис. грн

У Чернігівській області фермер відшкодував близько 300 тис. грн збитків за те, що самовільно зайняв близько 46 га земель з археологічними пам’ятниками.

Обвинувачений визнав свою провину в суді. Збитки він оплатив коштами, які отримав від реалізації вирощеного врожаю.

На особливо цінних землях з археологічними пам’ятниками вартістю понад 2 млрд грн у 2019 році його працівники вирощували кукурудзу й озиму пшеницю.

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До слова, фермер розорав землі поселень Курганка, Вигори, Зайці-1 і Зайці-2 в Чернігівському районі.

Нагадаємо, уряд планує фінансово допомагати фермерам, які хочуть купити або розширити землеволодіння.

Одним з таких механізмів є здешевлення кредитів для сільськогосподарських виробників.