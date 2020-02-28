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Факты / Украина / Общество

С романтическим названием: Дубилет нашел в Кабмине советское программное обеспечение

В Украине до сих пор работает советское программное обеспечение – Автоматизированная система обработки пенсионной документации. Пенсии на ней не рассчитывают, а вот социальную помощь – да.

– Когда они говорили о декоммунизации, я не ожидал найти ее здесь. Оказывается, в недрах нашего государства работает программный комплекс с романтическим названием АСОПД, – рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

АСОПД начала работать в 1995 году, а разрабатывалась еще в 80-е, то есть еще в советские времена. Язык C ++, база данных Btrieve.

Читайте: В Кабмине обнаружили “удивительную” схему на 369 млн грн – Дубилет

– Минсоцполитики (Денис Мацуй, Виталий Музыченко) сейчас работает над большим проектом, который позволит избавиться этого советского наследия, – отметил министр.

Ранее Факты ICTV писали, что министерство соцполитики планирует ввести электронный больничный с 1 апреля.

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