З романтичною назвою: Дубілет знайшов у Кабміні радянське програмне забезпечення

В Україні до сьогодні працює радянське програмне забезпечення – Автоматизована система обробки пенсійної документації. Пенсії на ній не розраховують, а ось соціальну допомогу – так.

– Коли вони говорили про декомунізацію, я не очікував знайти її тут. Виявляється, у надрах нашої держави працює програмний комплекс з романтичною назвою АСОПД, – розповів міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

АСОПД почала працювати у 1995 році, а розроблялася ще в 80-ті, тобто ще у радянські часи. Мова C ++, база даних Btrieve.

Читайте: У Кабміні знайшли “дивовижну” схему на 369 млн грн – Дубілет

– Мінсоцполітики (Денис Мацуй, Віталій Музиченко) зараз працює над великим проектом, який дозволить позбавитись цієї радянської спадщини, – зазначив міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що міністерство соцполітики планує запровадити електронний лікарняний з 1 квітня.