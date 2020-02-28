Изменения с марта 2020 в Украине: пенсии, кредиты и новые правила въезда в РФ

С марта 2020 года украинцы получат повышение пенсий и смогут ездить в Россию только по заграничным паспортам.

Что изменится в Украине с 1 марта 2019 года и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Тарифы и выплаты

С 1 марта вырастут пенсии некоторых категорий пенсионеров. Согласно пенсионной реформе, выплаты должны проходить переиндексацию ежегодно. В среднем пенсии вырастут на 11%. То есть если речь идет о средней пенсии в 3 370 грн, доплата составит примерно 306 грн.

Индексация коснется:

пенсионеров по возрасту;

по инвалидности;

в связи с потерей кормильца;

по выслуге лет (медработники, учителя, у которых не менее 30 лет стажа работы в профессии).

Пенсии не увеличат госслужащим, научным работникам, помощникам депутатов, пенсионерам, получающим максимальные пенсии в размере 16 380 грн, а также пенсионерам со специальными пенсиями, в частности судьям и прокурорам.

Кроме того, повышение не коснется социальных пенсий – то есть тех выплачиваемых лицам, у которых трудового стажа не хватает даже на минимальную пенсию.

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С 1 марта увеличивается минимальный размер пособия по безработице. Граждане, выплаты которым назначают с учетом зарплаты и стажа, будут получать 1,8 тыс. грн (на 170 грн больше).

А безработные, выплаты которым назначают без учета трудового стажа, будут получать 650 грн (на 40 грн больше).

С 1 марта снизятся цены на газ для промышленности. Нафтогаз снизит минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 14,6% по сравнению с февралем, а также максимальные – на 11,6%.

Кредиты

С 1 марта стартует вторая часть программы Доступные кредиты 5-7-9%. Государство будет предоставлять кредитные гарантии тем заемщикам, которые не имеют достаточного залога для кредита в банке.

Кредитные гарантии с 1 марта заработают пока в одном из банков-партнеров программы льготных кредитов.

Армия и Донбасс

Армию переведут на новую систему питания с 1 марта. По новой “натовской” системе питания, военнослужащие будут выбирать блюда в соответствии с каталогом, который насчитывает 409 продуктов.

С 1 марта 2020 года все КПВВ на Донбассе переходят на весенний график работы. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30.

Граница

Украинцы с 1 марта смогут поехать в Россию только по заграничным паспортам. Важно, что этот документ будет обязательным только для тех граждан, которые пересекают границу в направлении Российской Федерации. Для того, чтобы вернуться в Украину, достаточно представить внутренний паспорт или свидетельство о рождении (для детей).

С 1 марта изменится процедура принятия граждан Украины как на временный, так и постоянный консульский учет в Польше. Отныне будет применяться консульский сбор, который составляет 75 польских злотых. В случае срочного рассмотрения заявления – 150 злотых.

Дороги, инфраструктура и госзакупки

В Украине стартует программа Большое строительство, целью которой является масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.

С 1 марта стартует пилотный проект по централизации государственных закупок. Все министерства обяжут покупать определенный артикул продукции только через центральную закупочную организацию.

Больше об изменениях, которые ждут Украину в 2020 году, вы можете узнать в материале Фактов ICTV.