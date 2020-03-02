С марта все министерства будут делать закупки централизованно

Кабинет министров запустил важную реформу, которая должна сделать государственные закупки более прозрачными и эффективными.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

– С этого месяца все министерства будут делать закупки топлива, бумаги, канцелярии и офисного оборудования централизованно, – отметил он.

Что это позволит:

Сделать более эффективный процесс.

Закупки будет делать меньшее количество людей, но более профессиональных (потому что это будет их прямая специализация).

Создать единый фронт в переговорах с подрядчиками.

Государственные органы будут выступать единым фронтом в переговорах с подрядчиками. Соответственно, государственный бюджет будет экономить больше на больших закупках.

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Также Дубилет добавил, что Кабмин введет тестирование на полиграфе.

– Мы внедряем периодическое тестирование на полиграфе (в народе, детектор лжи) людей, которые принимают решения о закупках. По моему опыту в бизнесе, полиграф – очень действенный инструмент против откатов.

Что еще в планах:

Перевести до конца года почти все закупки через единый центр.

Присоединить к проекту не только министерства, но и другие органы исполнительной власти.

Практика централизации закупок распространена в крупных корпорациях. В случае государства централизация должно привести к тому, что закупки будут проходить более качественно, в бюджете будет больше сбережений, а также снизиться коррупция.