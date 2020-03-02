З березня усі міністерства робитимуть закупівлі централізовано

Кабінет міністрів запустив важливу реформу, яка має зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– З цього місяця всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано, – зазначив він.

Що це дозволить:

Зробити більш ефективний процес.

Закупівлі робитимуть менша кількість людей, але більш професійних (бо це буде їхня пряма спеціалізація).

Створити єдиний фронт у переговорах з підрядниками.

Державні органи виступатимуть єдиним фронтом у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях.

Читайте: Держзакупівлі, лікарняні та акцизні марки – дати запуску онлайн

Також Дубілет додав, що Кабмін впровадить тестування на поліграфі.

– Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф – дуже дієвий інструмент проти відкатів.

Що у планах:

Перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр.

Приєднати до проекту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має призвести до того, що закупівлі проходитимуть більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція.