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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З березня усі міністерства робитимуть закупівлі централізовано

Кабінет міністрів запустив важливу реформу, яка має зробити державні закупівлі більш прозорими та ефективними.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

– З цього місяця всі міністерства робитимуть закупівлі палива, паперу, канцелярії та офісного обладнання централізовано, – зазначив він.

Що це дозволить:

  • Зробити більш ефективний процес.

Закупівлі робитимуть менша кількість людей, але більш професійних (бо це буде їхня пряма спеціалізація).

  • Створити єдиний фронт у переговорах з підрядниками.

Державні органи виступатимуть єдиним фронтом у перемовинах з підрядниками. Відповідно, державний бюджет буде економити більше на великих закупівлях.

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Також Дубілет додав, що Кабмін впровадить тестування на поліграфі.

– Ми впроваджуємо періодичне тестування на поліграфі (в народі, детектор брехні) людей, які ухвалюють рішення щодо закупівель. З мого досвіду у бізнесі, поліграф – дуже дієвий інструмент проти відкатів.

Що у планах:

  • Перевести до кінця року майже всі закупівлі через єдиний центр.
  • Приєднати до проекту не тільки міністерства, але й інші органи виконавчої влади.

Практика централізації закупівель поширена у великих корпораціях. У випадку держави централізація має призвести до того, що закупівлі проходитимуть більш якісно, у бюджеті буде більше заощаджень, а також має знизитись корупція.

Фото: Dreamstime

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