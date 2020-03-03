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Факты / Украина

В Киеве 200 домов без тепла из-за прорыва трубы на мосту Патона

Повреждение магистрального трубопровода на мосту Патона произошло в 14.40. Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала место повреждения.

Однако ремонтные работы продлятся примерно до конца дня 4 марта, поэтому на это время около 200 жилых домов в микрорайонах Русановка и Березняки будут без отопления и горячей воды.

В то же время движение транспорта через мост Патона не ограничивается.

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В компании также объяснили, что трубопровод, с которым произошла авария, введен в эксплуатацию в 1962 году. Его диаметр 600 мм.

Ранее очевидцы в соцсетях опубликовали видео прорыва теплотрассы на мосту Патона – как из трубы льется горячий поток воды.

Источник: КГГА

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