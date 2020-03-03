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Факти / Україна

У Києві 200 будинків без тепла через прорив труби на мосту Патона

Пошкодження магістрального трубопроводу на мосту Патона сталося о 14.40. Аварійна бригада Київтеплоенерго оперативно локалізувала місце пошкодження.

Проте ремонтні роботи триватимуть приблизно до кінця дня 4 березня, тому на цей час близько 200 житлових будинків у мікрорайонах Русанівка і Березняки будуть без опалення та гарячої води.

Водночас рух транспорту через міст Патона не обмежується.

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У компанії також пояснили, що трубопровід, з яким сталася аварія, введено в експлуатацію у 1962 році. Його діаметр 600 мм.

Раніше очевидці у соцмережах опублікували відео прориву теплотраси на мосту Патона – як із труби ллється гарячий потік води.

Джерело: КМДА

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