О каком импорте угля может идти речь, когда наши шахтеры не защищены – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание фракции Слуга народа где заявил, что украинские шахтеры не защищены.

– Наш следующий бой – ситуация с шахтерами и угольной отраслью. Да, проблемы существуют много лет, но это наше наследство. Прежде всего речь о сбыте и зарплаты шахтеров. Я тоже вмешался. Проблема возникла снова, я снова вмешался, – сказал Зеленский.

Также он отметил, что на этой неделе шахтерам будет погашено 650 млн грн долгов.

– Но я не могу каждый раз становиться и психологом для людей, и коллектором, и нянькой профильного министерства. Отдельно по страшилок министерства и многих политиков я подчеркиваю: закрыть шахту – это не значит решить вопрос, – добавил Зеленский.

Ранее Факты ICTV писали, что в парламенте собрали достаточное количество подписей за отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.