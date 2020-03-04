Про який імпорт вугілля може йтися, коли наші шахтарі не захищені – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прийшов на засідання фракції Слуга народу, де заявив, що українські шахтарі не захищені.

– Наш наступний бій – ситуація з шахтарями і вугільною галуззю. Так, проблеми існують багато років, але це наш спадок. Насамперед йдеться про збут і зарплати шахтарів. Я теж втрутився. Проблема виникла знову, я знов втрутився, – сказав Зеленський.

Також він зазначив, що цього тижня шахтарям буде погашено 650 млн грн боргів.

– Але я не можу щоразу ставати і психологом для людей, і колектором, і нянькою профільного міністерства.

Окремо щодо страшилок міністерства і багатьох політиків я наголошую: закрити шахту – це не означає вирішити питання, – додав Зеленский.

Раніше Факти ICTV писали, що у парламенті зібрали достатню кількість підписів за відставку генпрокурора України Руслана Рябошапки.