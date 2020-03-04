Украина признана частично свободной страной – рейтинг Freedom House

Украина остается “частично свободной” страной в рейтинге глобальных свобод, говорится в отчете Freedom in the world 2020 (Свобода в мире в 2020 году).

Эксперты организации Freedom House отметили ряд позитивных реформ в нашей стране после событий в 2014 году, но констатируют, что Украине не удалось победить коррупцию, инициативы по борьбе с которой реализуются лишь частично.

Среди проблем со свободами в Украине также называются нападения на журналистов, гражданских активистов, представителей групп меньшинств.

Freedom House отмечает, что правоохранители реагируют на нарушения прав людей “зачастую неадекватно”.

Президентские и парламентские выборы в 2019 году эксперты назвали “конкурентными и заслуживающими доверия”.

При этом отмечается, что многие политики и партии получают поддержку от украинских каналов, которыми владеют бизнес-магнаты.

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Также Freedom House обращает внимание на то, что время от времени президент Украины Владимир Зеленский отказывался отвечать на вопросы репортеров, а его сотрудники иногда отказывали журналистам в доступе в помещения, куда им разрешено входить по закону.

Кроме того, эксперты констатируют провал реформы “коррумпированных и политизированных судов” и незначительный прогресс в расследовании преступлений во время революционных событий в конце 2013 – начале 2014 гг., в том числе расстрела протестующих.

Freedom House также заявляет, что оккупированные Россией Крым и Донбасс продолжают оцениваться как “несвободные” территории.

К слову, Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции Transparency International.