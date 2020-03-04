Україну визнано частково вільною країною – рейтинг Freedom House

Україна залишається “частково вільною” країною в рейтингу глобальних свобод, йдеться у звіті Freedom in the world 2020 (Свобода в світі у 2020 році).

Експерти організації Freedom House відзначили низку позитивних реформ у нашій країні після подій 2014 року, але констатують, що Україні не вдалося перемогти корупцію, ініціативи у боротьбі з якою реалізуються лише частково.

Серед проблем зі свободами в Україні також називаються напади на журналістів, громадських активістів, представників груп меншин.

Freedom House зазначає, що правоохоронці реагують на порушення прав людей “найчастіше неадекватно”.

Президентські і парламентські вибори в 2019 році експерти назвали “конкурентними і такими, яким можна довіряти”.

При цьому наголошується, що багато політиків і партій отримують підтримку від українських каналів, якими володіють бізнес-магнати.

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Також Freedom House звертає увагу на те, що час від часу президент України Володимир Зеленський відмовлявся відповідати на питання репортерів, а його співробітники іноді відмовляли журналістам у доступі до приміщень, куди їм дозволено входити за законом.

Крім того, експерти констатують провал реформи “корумпованих і політизованих судів” і незначний прогрес у розслідуванні злочинів під час революційних подій наприкінці 2013 – початку 2014 рр., у тому числі розстрілу протестувальників.

Freedom House також заявляє, що окуповані Росією Крим і Донбас продовжують оцінюватися як “невільні” території.

До слова, Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції Transparency International.

Джерело: Freedom House