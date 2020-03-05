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Факты / Украина

Сколько стоят часы Kleynod, подаренные Зеленским эвакуированному в Новых Санжарах

Президент Украины Владимир Зеленский подарил одному из эвакуированных из Китая украинцев, который находился на обсервации в Новых Санжарах, часы Kleynod.

Во время своего визита в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах глава государства поздравил и обнял одного из эвакуированных по имени Евгений, который 5 марта празднует День рождения.

Зеленский пошутил, что у него нет подарка, но в конце концов часы для Евгения нашлись.

Читайте: Зеленский в Новых Санжарах призвал людей побыть в Украине после обсервации

Президентские часы украинского производителя Kleynod K21-603 продаются по цене 5 610 грн.

Сколько стоят часы Kleynod, подаренные Зеленским эвакуированному в Новых Санжарах / 2 фотографии

Напомним, на обсервации в Новых Санжарах находились 45 украинцев и 27 иностранцев.

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