Президент Украины Владимир Зеленский подарил одному из эвакуированных из Китая украинцев, который находился на обсервации в Новых Санжарах, часы Kleynod.
Во время своего визита в медицинский центр Нацгвардии в Новых Санжарах глава государства поздравил и обнял одного из эвакуированных по имени Евгений, который 5 марта празднует День рождения.
Зеленский пошутил, что у него нет подарка, но в конце концов часы для Евгения нашлись.
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Президентские часы украинского производителя Kleynod K21-603 продаются по цене 5 610 грн.
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Сколько стоят часы Kleynod, подаренные Зеленским эвакуированному в Новых Санжарах / 2 фотографии
Напомним, на обсервации в Новых Санжарах находились 45 украинцев и 27 иностранцев.
Теги: Владимир Зеленский, Годинник, Новые СанжарыЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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