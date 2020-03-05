Президент України Володимир Зеленський подарував одному з евакуйованих із Китаю українців, який перебував на обсервації у Нових Санжарах, годинник Kleynod.
Під час свого візиту до медичного центру Нацгвардії у Нових Санжарах голова держави привітав і обійняв одного з евакуйованих на ім’я Євген, який 5 березня святкує День народження.
Зеленський пожартував, що не має для нього подарунка, але врешті-решт годинник для Євгена знайшовся.
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Президенський годинник українського виробника Kleynod K21-603 продається за ціною 5 610 грн.
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Скільки коштує годинник Kleynod, який подарував Зеленський евакуйованому в Нових Санжарах / 2 фотографии
Нагадаємо, на обсервації у Нових Санжарах перебували 45 українців та 27 іноземців.
Теги: Володимир Зеленський, Годинник, Нові СанжариЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
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