Скільки коштує годинник Kleynod, який подарував Зеленський евакуйованому в Нових Санжарах

Президент України Володимир Зеленський подарував одному з евакуйованих із Китаю українців, який перебував на обсервації у Нових Санжарах, годинник Kleynod.

Під час свого візиту до медичного центру Нацгвардії у Нових Санжарах голова держави привітав і обійняв одного з евакуйованих на ім’я Євген, який 5 березня святкує День народження.

Зеленський пожартував, що не має для нього подарунка, але врешті-решт годинник для Євгена знайшовся.

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Президенський годинник українського виробника Kleynod K21-603 продається за ціною 5 610 грн.