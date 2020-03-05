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Факти / Україна

Україна передала список з 200 людей для обміну полоненими

Українська сторона в Мінську передала список з більш ніж 200 людей для майбутнього обміну полоненими.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

– Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього, – сказав президент.

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За словами глави держави, деякі люди, яких хоче повернути Україна, могли померти. Тому ведеться робота для того, аби передали їхні тіла.

Зеленський додав, що потрібно і надалі говорити про нові ділянки розведення військ та використовувати усі дипломатичні засоби для припинення війни і повернення людей.

Наразі найскладнішим питанням у переговорах з РФ залишається Крим, але без нього не можна говорити про територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 5 березня секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що списки на майбутній обмін полоненими готові і постійно узгоджуються сторонами.

Джерело: Офіс президента

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