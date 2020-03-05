Україна передала список з 200 людей для обміну полоненими

Українська сторона в Мінську передала список з більш ніж 200 людей для майбутнього обміну полоненими.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
– Ми передали в Мінську список з понад 200 осіб. Це дуже важливо. Ми дізналися імена цих людей, де вони перебувають. Ми не знаємо, коли та з яких регіонів ми повернемо цих людей, але ми, безумовно, прагнемо цього, – сказав президент.
Читайте: Говорили про обмін полоненими – Єрмак зустрівся з Козаком у Мінську
За словами глави держави, деякі люди, яких хоче повернути Україна, могли померти. Тому ведеться робота для того, аби передали їхні тіла.
Зеленський додав, що потрібно і надалі говорити про нові ділянки розведення військ та використовувати усі дипломатичні засоби для припинення війни і повернення людей.
Наразі найскладнішим питанням у переговорах з РФ залишається Крим, але без нього не можна говорити про територіальну цілісність України.
Нагадаємо, 5 березня секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що списки на майбутній обмін полоненими готові і постійно узгоджуються сторонами.