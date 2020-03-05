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Факты / Украина / Политика

ЕС, НАТО и торговля с Азией: Кулеба назвал пять приоритетов МИД

Новоназначенный министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство под его руководством продолжит работать над интеграцией Украины в ЕС и НАТО.

Кулеба также определил свои пять приоритетов как главы МИД.

Первым приоритетом министр назвал мир, безопасность и территориальную целостность Украины.

Свою экономическую дипломатию МИД сосредоточит на торговле, привлечении инвестиций и поддержке промышленности.

– Особенно большие возможности вижу в Юго-Восточной Азии, но и другие части света не будем забывать, – заявил Кулеба.

Ведомство также будет работать над улучшением имиджа страны в мире – чтобы Украину видели “не только как жертву агрессии, но и привлекательную страну возможностей”.

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Кроме того, Кулеба планирует активно поощрять иностранных украинцев возвращаться на Родину.

Как известно, 4 марта Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука и проголосовала за новый состав Кабинета министров.

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