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Факти / Україна / Політика

ЄС, НАТО і торгівля з Азією: Кулеба назвав п’ять пріоритетів МЗС

Новопризначений міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що відомство під його керівництвом продовжить працювати над інтеграцією України до ЄС і НАТО.

Кулеба також визначив свої п’ять пріоритетів як голови МЗС.

Першим пріоритетом міністр назвав мир, безпеку і територіальну цілісність України.

Свою економічну дипломатію МЗС зосередить на торгівлі, залученні інвестицій та підтримці промисловості.

– Особливо великі можливості бачу у Південно-Східній Азії, але й інші частини світу не забуватимемо, – заявив Кулеба.

Відомство також працюватиме над покращенням іміджу країни у світі – щоб Україну бачили “не лише як жертву агресії, а й привабливу країну можливостей”.

Читайте: Досвідчений дипломат: біографія Дмитра Кулеби

Крім того, Кулеба планує активно заохочувати закордонних українців повертатися на Батьківщину.

Як відомо, 4 березня Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексій Гончарука і проголосувала за новий склад Кабінету міністрів.

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