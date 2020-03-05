Дубілет залишиться, а медреформу продовжать – Шмигаль про роботу Кабміну

Оновлений склад Кабінету міністрів і надалі впроваджуватиме ті реформи, які розпочалися за часів Олексія Гончарука.

Про це в ефірі програми Право на владу заявив новопризначений прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, новий уряд не збирається відмовлятися від жодного члена команди, яка працювала раніше.

– Кожен з них може знайти себе й працювати на користь України, і ми не збираємося відмовлятися від жодного, зокрема і від пана Дубілета. Він їде відпочити, але продовжуватиме працювати, – сказав прем’єр-міністр.

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Згадав Шмигаль і про кілька важливих реформ. Так, Кабмін і надалі впроваджуватиме медичну реформу, започатковану Уляною Супрун. Наразі вона завершена приблизно на 80%.

Також уряд працюватиме над відкриттям ринку землі, адже у всіх українців має бути право розпоряджатися своєю землею і, за бажання, продавати її за ринковою ціною.

Крім того, в планах Кабміну – розроблення стратегії щодо майбутнього України на найближчі сім років.

Нагадаємо, 4 березня під час позачергового засідання Верховної Ради ухвалили рішення про звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а разом з ним пішов і весь Кабінет міністрів.

Того ж дня на посаду прем’єр-міністра призначили Дениса Шмигаля, а також проголосували за очільників міністерств.

Сам Шмигаль вважає, що наразі серед важливих завдань уряду – перегляд бюджету на 2020 рік.