Бунтуй, кохай, права не віддавай: у центрі Києва проходить Марш Жінок

Міжнародний жіночий день часто стає предметом дискусії про роль жінки у соціумі.

Цей рік не став винятком, тому в центрі Києва традиційно зібралися прибічники рівності жінок та противники такої позиції.

Михайлівську площу розділили навпіл колоною правоохоронців, аби між людьми не виникло сутичок.

Окрім Маршу Жінок там проходить консервативний Марш проти абортів, організований політичним рухом Традиція і порядок, на якому зокрема присутній депутат від Слуги народу Святослав Юраш.

На Марші проти абортів дівчата з руху Срібло троянди влаштувати метафоричний похорон фемінізму.

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Натомість прихильники рівності вимагають ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству над жінками.

За цю ідею крокують кілька тисяч учасників.

– Права людини – понад усе, Бунтуй, кохай, права не віддавай, – з такими вигуками йдуть колоною жінки та чоловіки від Михайлівської площі до Поштової.

Всі активістки – це жінки різного віку, соціальних класів, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, кольорів шкіри, етнічності та національності.

Вони живуть в різних соціальних контекстах і реаліях, але кожен день стикаються з сексизмом, дискримінацією та насильством.

До слова, багато українських політиків привітали жінок зі святом 8 березня у соцмережах.